Filho de Romário deve receber alta nesta 3ª Romário de Souza Faria Filho, de 10 anos, filho do jogador Romário, do Fluminense, sofreu um acidente de carro nesta segunda-feira de manhã quando ia para a escola, na Barra da Tijuca, zona oeste. Romarinho, como é conhecido, vinha numa Blazer, dirigida pelo motorista da família, Reginaldo Januário dos Santos, 43 anos. Segundo testemunhas, Santos perdeu o controle do veículo, bateu num Toyota Corola e, em seguida, capotou várias vezes. Os dois foram lançados para fora do carro, mas, apesar dos ferimentos, não correm risco de vida. Romarinho chegou de ambulância ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde recebeu os primeiros socorros. Em seguida, foi transferido para o hospital particular Barra D?Or, perto dali. A diretora-médica do hospital, Martha Savedra, disse que o menino chegou lúcido e conversando. ?Ele não apresenta lesão neurológica, está com a pressão cardíaca e arterial estáveis e sofreu apenas escoriações nos lábios e nas costas, onde tivemos que dar alguns pontos. Não vimos sinal de fratura nem no crânio nem na coluna. É uma criança que está bem.? Segundo ela, Romarinho deve ficar em observação num quarto da unidade semi-intensiva pelo menos até esta terça-feira. Romário, a mãe de Romarinho e ex-mulher do jogador, Monica Santoro, a filha deles, Moniquinha, e a mãe do jogador, Manuela Faria, a Dona Lita, acompanharam de perto os exames no menino. Amigos de Romário, como os ex-companheiros da seleção brasileira, Bebeto e Branco, foram prestar solidariedade à família. Abalado, Romário não falou com a imprensa. Por meio de um assessor, disse apenas que agradecia aos bombeiros e médicos pela rapidez no atendimento ao filho. Agredeceu também aos amigos que foram ao hospital ou ligaram. Ronaldo Souza Faria, de 36 anos, disse que o irmão está muito assustado. ?O Romário não quer falar. O menino levou mais de 20 pontos nas costas. Foi um susto.? Já o motorista de Romarinho precisou ser levado de helicóptero para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, zona sul. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Santos teve apenas um corte na cabeça e escoriações pelo corpo. Apesar do quadro estável, ainda não há previsão de alta.