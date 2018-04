Filho de Romário estreia como profissional com derrota Enquanto os filhos de Bebeto e Mazinho defendem a seleção brasileira sub-20 que deu vexame no Campeonato Sul-Americano da categoria, na Argentina, o primogênito de outra estrela do tetra, Romário, faz sua estreia como profissional. Romarinho de 19 anos, fez neste sábado o seu primeiro jogo, numa derrota do Brasiliense para o Brasília, por 2 a 0 pelo campeonato regional do Distrito Federal.