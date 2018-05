Filho de Simeone faz 2 e Genoa impõe maior revés da Juventus em 3 anos na Itália

Atual pentacampeã italiana e líder do torneio com folga na temporada, a Juventus sofreu neste domingo sua pior derrota em três anos pelo torneio. Jogando fora de casa, no Luigi Ferraris, levou 3 a 1 do Genoa, sofrendo três gols ainda no primeiro tempo, um deles contra, do brasileiro Alex Sandro, e outros dois de Giovanni Simeone, filho do técnico do Atlético de Madrid.

O resultado não tira a Juventus da ponta, uma vez que a equipe de Turim abriu esta 14.ª rodada com sete pontos de vantagem, mas permite ao Milan reduzir a diferença. O time milanês ganhou do Empoli por 4 a 1 no sábado, fora de casa, e foi a 29 pontos. A Juventus tem 33.

Revelado pelo River Plate e no Genoa desde agosto, Giovanni Simeone abriu o placar logo aos 3 minutos de jogo, após duas defesas de Buffon e uma de Alex Sandro, que salvou de cabeça em cima da linha. Depois, aos 13, ele fez o segundo, de cabeça, após boa jogada individual de Lazovic pela direita. Foi o quarto gol dele no Italiano.

O terceiro gol, aos 29, foi marcado contra por Alex Sandro, ainda que o brasileiro só tenha falhado em impedir, em cima da linha, que a bola entrasse. A Juventus só conseguiu descontar com Pjanic, de falta, quando faltavam oito minutos para o fim do jogo.

Não bastasse o resultado adverso, o time de Turim ainda perdeu Daniel Alves. O brasileiro sentiu lesão na tíbia ainda no primeiro tempo, mas não foi substituído. No segundo tempo, não aguentou e precisou sair. Como Allegri já havia feito as três modificações, a Juve ficou com um jogador a menos.

OUTROS JOGOS

Se a Juventus não venceu, a Atalanta manteve o embalo. Neste domingo, chegou à sexta vitória seguida, a oitava em nove jogos, ao bater o Bologna na casa do Riva por 2 a 0. Masiello e Kurtic marcaram.

Com 28 pontos, a Atalanta é terceira colocada e já aparece a cinco pontos da Juventus. A distância para o Milan é de só um. A Lazio, que havai assumido o terceiro lugar ao vencer o Palermo por 1 a 0, mais cedo, caiu para quarto. Tem os mesmos 28 pontos, porém.

Em Cagliari, o brasileiro Diego Farias, criado no próprio futebol italiano, fez de pênalti um dos dois gols da vitória por 2 a 1 dos donos da casa sobre a Udinese. Já a Sampdoria empatou em 1 a 1 com o Crotone, fora de casa. Na briga contra o rebaixamento, Palermo e Crotone têm seis pontos, contra sete do Pescara.