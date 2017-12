Filho de Telê já assumiu o Rio Branco O Rio Branco apresentou, nesta segunda-feira à tarde, o técnico Renê Santana para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Ele chega para substituir Zé Teodoro, que não renovou contrato e está estudando propostas de outras equipes. Renê é filho do ex-técnico Telê Santana e vê com muita euforia sua primeira oportunidade em trabalhar no futebol paulista. "É com muita satisfação que chego para trabalhar no Rio Branco e no futebol paulista, que sempre acolheu bem o meu pai. Espero fazer um grande trabalho aqui em Americana", disse Renê Santana. O treinador elogiou o trabalho do seu antecessor. "O Zé Teodoro realizou um grande trabalho no Rio Branco. Espero dar seqüência a ele e dar muitas alegrias aos torcedores", completou o técnico. Renê realizou boa campanha no Mamoré, que disputa a primeira divisão do Campeonato Mineiro, classificando a equipe para a Copa Sul-Minas do próximo ano. O novo treinador se reúne com a diretoria para traçar os planos para a Série C e indicar possíveis reforços. O goleiro Gustavo não deve mais se transferir para o Coritiba-PR. O clube paranaense e o jogador estão divergindo quanto a questão salarial e isto pode inviabilizar a negociação. Segundo o procurador de Gustavo, Edson Antiqueira Fassina, o jogador já reduziu sua proposta salarial, mas a diretoria do Coritiba-PR está irredutível na sua oferta.