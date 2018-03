Filho de Telê vai dirigir Rio Branco O Rio Branco de Americana surpreendeu ao anunciar a contratação do técnico Renê Santana, filho de Telê Santana, para comandar o time no Campeonato Brasileiro da Série C. Na semana passada, a diretoria já tinha liberado o técnico Zé Teodoro, por considerá-lo caro demais para o clube. O novo técnico, de 44 anos, vai se apresentar na próxima semana para definir os planos para o segundo semestre. Esta é a primeira vez que ele vai trabalhar no futebol de São Paulo. Até agora, o filho de Telê Santana, ex-técnico do São Paulo e da seleção brasileira, dirigiu apenas dois clubes no interior mineiro. Levou Mamoré e Patrocinense do Módulo Dois para Módulo Um, o equivalente a primeira divisão mineira. Nesta temporada, também pelo Mamoré, conseguiu ser o melhor time do interior, credenciando o clube a participar da Copa Sul Minas, que será disputada na próxima temporada.