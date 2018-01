Filho de Telê vai dirigir Sãocarlense O Grêmio Sãocarlense, tradicional clube do interior paulista, acaba de trocar de treinador. Os maus resultados no Campeonato Paulista da Série A2, segunda divisão, levaram a diretoria a demitir o técnico Reinaldo Barbosa, que será substituído por Renê Santana. O novo técnico tem em seu currículo um fato que chama a atenção: é filho de Telê Santana. Renê sempre cultivou o sonho de se tornar um técnico de futebol de prestígio, seguindo os passos do pai, bicampeão mundial pelo São Paulo e técnico da seleção brasileira nas Copas de 1982 e 86. Dirigiu, com relativo sucesso, alguns clubes do interior de Minas Gerais e teve uma experiência rápida pelo Rio Branco, de Americana, em 2001. Em São Carlos, ele terá muito trabalho para colocar o Sãocarlense na linha. Perdeu os dois jogos que disputou, em casa contra o Bragantino, por 1 a 0, e fora diante do Atlético Sorocaba, por 3 a 2. O Bandeirante também demitiu o técnico Zé Roberto por causa dos maus resultados e ainda não confirmou o substituto. Mais demissões - Pela Série A3, terceira divisão, outras duas mudanças. Carlos Rossi foi demitido no XV de Piracicaba, que contratou Márcio Ribeiro, que estava no Barretos. Este, por sua vez, trouxe Márcio Rossini, ex-zagueiro do Santos.