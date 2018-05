Filho de três anos motiva Douglas a dar volta por cima no São Paulo

SÃO PAULO - Douglas viveu no último domingo um raro momento de unanimidade no São Paulo. Ao marcar o segundo gol da vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, teve o nome gritado pela torcida e deixou para trás os muitos dias de vaias e ofensas que marcam sua trajetória no clube. Em 2014, o jogador ao menos tem sido menos perseguido pelos são-paulinos e consegue trabalhar com mais calma.

O jogador revelou que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre se apoiou na família para não fraquejar. Douglas disse que o filho Kauã Pietro, de três anos, é sua maior inspiração para continuar trabalhando forte. "Me inspiro dentro de casa, sempre recebo um beijo do meu filho quando saio de casa e ele sempre me recebe de braços abertos independentemente de eu ter tido um bom dia ou não", explicou o lateral.

Escalado muitas vezes no meio e até no ataque desde que foi contratado pelo São Paulo em 2012, Douglas acredita que não tomou a decisão errada de se colocar à disposição para atuar em uma função que não fosse a sua. Agora como lateral, ele enfim conseguiu deixar de ser alvo preferencial da torcida e consegue conquistar seu espaço.

"Cada um pensa uma coisa da minha história. Procuro viver esse bons momentos com essas partidas e impondo o que almejo aqui dentro, que é ter vitórias e sendo bom para o grupo. Tenho a confiança do professor (Muricy Ramalho) e dos companheiros, só posso agradecer e tentar retribuir tudo o que eles fazem por mim", completou.