Filho de Valderrama fará testes no Boca Carlos Valderrama, um dos maiores ídolos do futebol colombiano em todos os tempos e que no início de fevereiro se despediu oficialmente do futebol, parece ter ganho um sucessor. O filho do ex-jogador, Kenny Valderrama, de 16 anos, seguiu as pegadas do pai e pretende em breve se tornar jogador profissional. E o primeiro passo já foi dado. Nos próximos dias, o garoto deverá viajar para Buenos Aires, onde deverá passar por um período de testes nas equipes de base do Boca Juniors. Segundo Valderrama, o menino foi convidado pelo clube argentino e deverá ser observado por um período de 15 a 20 dias. ?Ele foi convidado e espero que aproveite bem esta oportunidade. Agora só nos resta esperar para ver o que vai dar?, disse Valderrama, chamado carinhosamente pela torcida colombiana de ?El Pibe?. Kenny Valderrama é atacante. Para Carlos Valderrama ainda é prematuro dizer que o garoto poderá ser seu substituto na seleção colombiana. "Ainda não dá para dizer nada sobre isso. É muito cedo. Ele é apenas um menino. Ganhou essa oportunidade e não temos nada a fazer a não ser deixá-lo viver essa experiência?, acrescentou.