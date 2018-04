Filho de Zidane leva só 2 gols em 6 jogos e é campeão europeu

Seis jogos, dois gol sofrido, três pênaltis defendidos e uma cobrança com cavadinha no travessão. Goleiro menos vazado do Campeonato Europeu Sub-17, o goleiro Luca Zidane mostra um início promissor. Nesta sexta-feira, garantiu o título com competição na vitória França sobre a Alemanha, por 4 a 1, em Burgas, na Bulgária.

Titular absoluto da França na campanha, o filho do meio de Zinedine Zidane ficou 292 minutos sem levar gols (os jogos do Europeu Sub-17 têm dois tempos de 40). Só foi furado pela Bélgica, no segundo tempo da partida semifinal. O jogo terminou empatado e foi para os pênaltis. Zidane pegou duas batidas, mandou a dele no travessão ao tentar uma cavadinha, mas salvou a França pegando mais uma cobrança.

Nesta sexta-feira, teve pouco trabalho. Edouard já havia marcado dois gols quando Karakas descontou para a Alemanha. O artilheiro francês ainda anotou o terceiro, com Gul fechando o placar com um gol contra nos acréscimos.

O título é o segundo da França, campeã em 2004 num time que tinha Nasri, Menez e Ben Arfa - a Espanha de Fabregas e Piqué foi vice. Já a Alemanha segue com apenas um título, conquistado em 2009, quando tinha como estrela o garoto Mario Götze.