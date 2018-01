Filho italiano de Maradona vai à Justiça por pensão O filho italiano de Maradona entrou com uma ação na Justiça contra o pai por falta de pagamento de pensão alimentícia. Segundo o advogado de Diego Maradona Júnior, o craque argentino deve cerca de 70 mil euros (R$ 194 mil) ao rapaz, que tem 20 anos e é fruto um relacionamento extraconjugal com Cristina Sinagra, nos tempos em que ele jogava no Napoli. ?É um dia triste para mim, porque esta situação ocorre num momento em que ele não está bem. Mas estou apenas querendo fazer os meus direitos?, afirmou o rapaz. Maradona está internado desde sábado passado em uma clínica psiquiátrica de Buenos Aires, em tratamento para se livrar do alcoolismo. Antes disso, passou 22 dias hospitalizado por causa de uma hepatite tóxica - causada pelo consumo excessivo de bebida. Um juiz de Nápoles determinou há pouco mais de dois anos que Maradona deveria pagar pensão ao filho. Na época, o astro, que apresentava com sucesso um programa na TV argentina e estava muito bem de saúde, deu uma declaração dura: ?O juiz pode me obrigar a dar dinheiro a ele, mas não pode me obrigar a amá-lo.? Cristina Sinagra disse que a determinação do juiz deve ser obedecida. ?Não sei com quem devo falar sobre isso agora", afirmou. Ela disse que sempre tratou desse assunto com a ex-mulher de Maradona, Claudia Villafañe. "Até onde sei é ela quem cuida de seus negócios.?