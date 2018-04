Filhos de campeão pelo Paulistano adotam feito como patrimônio

SÃO PAULO - Os irmãos Reynaldo e Luiz Eduardo acariciam com devoção e orgulho os álbuns de fotos do início do século passado, um dos patrimônios mais valiosos da família Junqueira Machado. Os originais amarelados, que já sentem o peso da idade, merecem o carinho. Eles autenticam a importância que o pai deles, o meia Durval Junqueira Machado, teve na história do tetracampeonato conquistado pelo Paulistano entre 1916 e 1919, façanha única no futebol paulista. Por enquanto.

Hoje, o Paulistano pode deixar de reinar absoluto, pois o Santos tem a chance de ser tetra na final contra o Corinthians, na Vila. O são-paulino Luiz Eduardo dá uma gargalhada quando perguntado, provocativamente, se torceria pelo Corinthians para manter intacta a aura da façanha do seu pai. "Prefiro aguardar que o São Paulo chegue ao tetra", dribla o engenheiro industrial. “O Paulistano já está na vanguarda. Isso ninguém vai tirar”, contemporiza Reynaldo.

No início do século XX, existiam duas ligas de futebol diferentes, mas igualmente reconhecidas: a Liga Paulista de Futebol e a Apea (Associação Paulista de Esportes Atléticos). O Paulistano foi campeão pela Apea que, a partir de 1917, passou a ser hegemônica, incorporando os times da extinta Liga Paulista.

O orgulho dos herdeiros se justifica. O patriarca foi um dos jogadores mais importantes da fase áurea do Paulistano. Durval é citado de maneira elogiosa, por exemplo, no livro "Os reis do futebol", escrito pelo atacante Araken Patusca, outro grande jogador da época, que narra uma viagem vitoriosa à Europa em 1925, tão reconhecida quanto o tetra paulista. "Quando eu era menino, ele dizia que um bom jogador tem de chutar com os dois pés. É um conselho que ainda vale hoje", diz Reynaldo, economista.

Em 1918, quando chegou ao Paulistano, Durval jogou ao lado de Friedenreich, o primeiro craque brasileiro e que tem a média de gols superior à de Pelé (0,98 gols contra 0,93). "Temos um grande orgulho dos feitos do nosso pai. Já duram quase cem anos", diz Reynaldo.

Para ser tetra, o Club Athletico Paulistano – os irmãos fazem questão da grafia correta – venceu 48 das 62 partidas que disputou naqueles quatro anos. Um aproveitamento de 82,26%. Marcou 211 gols e sofreu 67. Pelos números acima, é possível perceber que os campeonatos não tinham essa maratona de jogos às quartas e domingos. Eram realizados dois por mês e olhe lá. O futebol era amador e, portanto, ninguém recebia salário. No Rio, o jogador tinha de pagar até pela carteirinha do clube, por exemplo.

Os zagueiros eram outros. Em 1918, a competição foi paralisada por causa da gripe espanhola que, segundo dados oficiais, matou 2.756 pessoas. Com isso, o Paulistano só comemorou o título em janeiro do ano seguinte.

GLÓRIA

O campeonato de 1919 foi marcante. A final, no dia 21 de dezembro, parou a cidade. O transporte, feito por bondes, lentos e superlotados e, por isso, chamados de "pacientômetros", não deu conta do mar de gente. Sem paciência, os fãs desceram a Rua Augusta embaixo de um aguaceiro. O Estado descreveu assim a cena: "um raid de pedestranismo effectuado justamente na ocasião em que o Padre Eterno impiedosamente abria todas as torneiras do céu". No campo, 4 a 1 sobre o Corinthians.

JUNTO E MISTURADO

A história do incipiente futebol brasileiro se confunde com a trajetória do Paulistano. Com poucas arenas disponíveis, os clubes abrigavam os jogos de futebol em um ambiente de convívio social, marcado por festas e saraus. As torcidas eram plateias, com chapéus, casacas e sombrinhas (sim, as mulheres também assistiam aos jogos). Em 1917, o clube adquiriu uma pomposa sede no Jardim América, onde se localiza até hoje.

Os primeiros torneios de futebol foram organizados pelas elites, doutores, empresários, herdeiros, filhos de famílias tradicionais. Gente que frequentava – e ainda frequenta – o Clube Paulistano. Naquela época, povo era povo; elite era elite. A manjedoura do futebol ficou no meio do caminho entre esses jardins reais e o chão de terra batida onde o homem comum começou a jogar bola.

Friedenreich, filho de lavadeira negra com alemão louro, crescera na Luz, descalço e com roupa suja, mas era sócio do Paulistano. Seu estilo ágil, que inventava o drible e se opunha à cintura dura dos europeus, era a síntese da infância do futebol. "Eu ainda me lembro dele em nossa casa", recorda-se Reynaldo.

RECOMEÇO

Quando saiu dos campos, em 1930, descontente com a profissionalização do futebol, o Paulistano era disparado o melhor time do estado. Tinha onze títulos contra sete do Corinthians e três do Palestra. Após o fechamento do departamento de futebol, jogadores e membros da diretoria fundaram o que é hoje o São Paulo Futebol Clube. Os heróis do tetra já faleceram.

A história, no entanto, não acabou. Nas últimas semanas, o Centro Pró-Memória do Paulistano recebeu mais visitantes, o que comprova que a chance do tetra do Santos trouxe novo viço para a conquista do clube. O futebol não separa passado, presente e futuro. É tudo um jogo só. Marcos Jacinto Junqueira Machado, neto do seu Durval, compartilha as fotos amareladas do avô nas redes sociais. A antiga bola de capotão agora está com ele.