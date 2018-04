Filipe Alvim: novidade do Corinthians O Corinthians já começa a acreditar num futuro melhor no Campeonato Brasileiro. O sonho é até bem ousado para um time que no começo da competição chegou a estar na zona do rebaixamento: virar a semana entre os quatro primeiros colocados. Pelos cálculos da Comissão Técnica, será preciso vencer o Flamengo, nesta quarta-feira, às 21h50, no Maracanã, e depois repetir a dose no sábado, diante do Juventude, no Pacaembu - outro concorrente direto à uma vaga na Libertadores. "Entramos numa nova etapa do nosso trabalho. O objetivo, agora, é ficar entre os quatro primeiros", avisa o gaúcho Tite. Depois da vitória heróica sobre o Goiás, no domingo, a confiança voltou de vez ao Parque São Jorge. Nem a ausência de Wendell, suspenso pelo cartão vermelho; ou a dúvida quanto ao aproveitamento do Fábio Baiano, com o joelho esquerdo machucado, interferem no clima favorável. Fábio, no entanto, viajou com a delegação nesta terça-feira à tarde e tem alguma chance de jogar. Caso contrário, o jovem Rosinei assumirá a posição. Para o lugar de Wendell, Tite já confirmou a escalação de Filipe Alvim. O jogador não é da posição mas o técnico corintiano tem plena confiança no atleta. "Não se trata de improvisação. O Alvim é um jogador criativo, que tem boa qualidade no passe e ótimo senso de marcação. Tanto é que entrou para fazer essa função contra o Goiás e foi bem", observa o treinador corintiano. Filipe Alvim não entra para marcar Felipe, o principal jogador do Flamengo. "Eles não jogam na mesma faixa de campo. O Felipe do Flamengo deve cair em cima do Ânderson e mais ainda do Betão", prevê o técnico corintiano. "Parece que eu vou encaixar mais com o Zinho, que deve cair pelo meu setor", acrescenta o Filipe do Corinthians. Outra novidade é a volta de Fabinho, que não enfrentou o Goiás porque cumpriu suspensão automática pelo cartão vermelho. O volante é um dos jogadores mais importantes no esquema do time. Ainda mais num campo grande como o do Maracanã, Fabinho será fundamental para o Corinthians conquistar os três pontos. "Temos de aproveitar a força física do Fabinho lá na frente. Ele é um jogador que tem uma boa frequência que não pode ser desperdiçada só com a função de marcar", alerta o treinador corintiano. A situação dramática do Flamengo também vai merecer de Tite um capítulo à parte em sua palestra. O treinador elogiou o desempenho do time carioca na derrota para o Atlético-PR, no domingo. Entende a posição difícil do Flamengo no Campeonato Brasileiro é incompatível com o bom futebol mostrado nos últimos jogos.