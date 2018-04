Filipe Luis deixa hospital e promete sucesso na Espanha

O lateral-esquerdo Filipe Luis, que defende o La Coruña, da Espanha, prometeu, nesta terça-feira, que irá se recuperar com sucesso da grave lesão que sofreu no último sábado no confronto com o Athletic Bilbao, em duelo pelo Campeonato Espanhol. O jogador brasileiro, que fraturou o perônio e teve uma luxação no tornozelo da perna direita, deixou o hospital em que estava internado após ser submetido a uma cirurgia.

O atleta, que chegou a ser convocado pelo técnico Dunga no ano passado, disse ter certeza de que a grave fratura que sofreu não irá atrapalhar seu desempenho em seu retorno. "Não vou baixar a guarda nunca e voltarei melhor do que antes", assegurou Filipe Luis, em entrevista coletiva ao deixar o hospital em La Coruña.

Filipe Luis atendeu os jornalistas com a perna direita imobilizada pelo gesso, que ele terá de usar pelas quatro próximas semanas. O jogador irá iniciar um processo de recuperação que irá deixá-lo fora dos gramados por quatro a seis meses.

Homenageado pelos companheiros de time na comemoração do segundo e do terceiro gol na vitória sobre o Athletic Bilbao, o lateral agradeceu o gesto feito pelos jogadores, que exibiam três dedos da mão, em referência ao número usado pelo brasileiro no La Coruña. Ao final da partida, os atletas ainda se juntaram no centro do campo com a camisa do jogador.

"O ato com a camisa me fez chorar. No dia seguinte, quando vi os jornais e as imagens (na TV), não poderia deixar de chorar. Não pela lesão, mas sim por tudo isso, pelos companheiros que me visitaram, pelas mensagens que recebi dos clubes", ressaltou.