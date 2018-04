Filipe Luís diz nunca ter pedido a esperança de voltar à seleção

SÃO PAULO - O lateral-esquerdo Filipe Luís acompanhou todas as convocações da seleção brasileira feitas por Mano Menezes no ano passado com bastante atenção. Estava bem no Atlético de Madrid e torcia para ter uma oportunidade. Havia perdido a chance de ir à Copa do Mundo por causa de uma grave contusão e queria retomar a caminhada. Mas estava difícil. Até que Mano caiu e as esperanças foram renovadas com a chegada de Felipão à seleção. Nesta terça-feira, enfim, alcançou seu objetivo: foi convocado para o amistoso de 6 de fevereiro, contra a Inglaterra.

Para Filipe Luís, o ano de 2013 não poderia começar melhor. "Eu nunca perdi a esperança de voltar à seleção. Com o Mano era complicado, porque ele tinha os jogadores nos quais confiava. Mas com a troca (de treinador) passei a acreditar mais'', disse o lateral de 27 anos, que foi avisado da convocação por seu pai por telefone. "Ele está em Jaraguá do Sul (cidade catarinense onde o jogador nasceu) e, ao saber da convocação, me ligou na hora.''

Filipe também foi informado que o zagueiro Miranda estava na lista e, logo que encerrou a conversa com o pai, ligou para o companheiro de defesa do Atlético de Madrid para parabenizá-lo - e receber também os parabéns.

Drama esquecido. A volta para a seleção encerra de vez um drama que Filipe Luiz viveu em 2010, quando ainda jogava no Deportivo La Coruña. Num jogo com o Athletic de Bilbao, sofreu uma fratura da fíbula direita, com luxação do tornozelo, após choque com o goleiro do time adversário.

Era janeiro e, apesar de ter jogado a jogar no fim de maio, era tarde para Filipe Luís ir à Copa da África do Sul - entre agosto e setembro do ano anterior, havia sido convocado três vezes pelo então técnico da seleção Dunga e tinha boas chances de disputar aquele Mundial. "Foi a contusão que freou a minha carreira. Eu vinha muito bem, mas aconteceu aquilo. Quase perdi o pé e perdia a chance de ir à Copa. Mas graças a Deus me recuperei.''

De novo em campo, foi transferido para o Atlético de Madrid em 23 de julho de 2010, exatamente seis meses depois do dia em que se contundiu. Mas a primeira temporada na equipe da capital espanhola foi complicada. "Eu não voltei jogando tão bem quanto antes da contusão. Estava sem confiança, não rendia o que poderia", reconhece.

Mas tudo mudou a partir da chegada do técnico argentino Diego Simeone, e também de alguns reforços, ao Atlético de Madrid. O time cresceu, ganhou dois títulos - Liga Europa e Supercopa da Europa 2011/2012 - e o futebol de Filipe Luís também. "O nível do time melhorou e o meu também.''

Faltava voltar à seleção, o que ocorreu agora. E o lateral espera que essa convocação, num momento em que Felipão inicia seu trabalho, mas que também representa o começo da reta final da preparação para a Copa do Mundo , seja a primeira de muitas. "É importantíssimo ser convocado, tornar-se figurinha carimbada da seleção. Mas na lateral esquerda as opções são muitas. Só aqui na Espanha os três principais times têm laterais da seleção", lembra, referindo-se a ele, a Marcelo (Real Madrid) e a Adriano (Barcelona). "Mas vou fazer de tudo para não sair mais da seleção.''