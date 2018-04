Filipe Luis passa por cirurgia e está fora da Copa do Mundo

As esperanças de Filipe Luis disputar a Copa do Mundo na África do Sul acabaram no sábado. O lateral-esquerdo brasileiro, que vinha recebendo chances do técnico Dunga, sofreu grave contusão na perna direita durante a vitória do Deportivo La Coruña sobre o Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol, e precisou passar por uma cirurgia. O tempo de recuperação é de quatro a seis meses.

Filipe Luis sofreu a lesão ao marcar o primeiro gol da vitória do Deportivo La Coruña, que acabou fazendo 3 a 1 sobre o Athletic Bilbao. Na jogada, ele se chocou com o goleiro adversário Gorka Iraizoz, fraturando o perônio da perna direita e rompendo tendões do tornozelo direito. A cirurgia do jogador foi realizada no próprio sábado e, segundo os médicos, foi considerada um sucesso.

Aos 24 anos, Filipe Luis foi revelado pelo Figueirense. Ele chegou ao futebol europeu em 2004, para defender o Ajax. Passou também pelo time B do Real Madrid antes de virar jogador do Deportivo La Coruña, onde está desde 2006. Diante da boa performance na Espanha, foi chamado por Dunga, virando uma das opções para a lateral-esquerda da seleção. Mas a grave contusão acaba com seu sonho de ir à Copa.