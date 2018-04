Filipe Luis reforça o Atlético e fica livre para atuar pela seleção

O lateral-esquerdo Filipe Luis será uma das novidades do Atlético de Madrid para encarar o Las Palmas neste sábado, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. O jogador se recuperou de uma lesão muscular na panturrilha e foi relacionado nesta sexta pelo técnico Diego Simeone.

Filipe Luis estava há cerca de três semanas afastado dos gramados. Por mais que o departamento médico do Atlético garantisse que a lesão era de "baixo grau", o jogador chegou a ser desfalque na estreia da equipe no Espanhol, diante do Girona, no empate por 2 a 2 do último sábado.

O retorno de Filipe Luis representa, também, um alívio para o técnico Tite. Afinal, o jogador foi convocado e não deverá ser problema para as próximas duas partidas da seleção brasileira pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, contra Equador, quinta-feira que vem, e Colômbia, dia 5 de setembro.

Mas Filipe Luis não será a única novidade do Atlético para este fim de semana. Recuperado de um problema no púbis, o atacante francês Kevin Gameiro também foi liberado pelo departamento médico e relacionado por Simeone. Ele poderá ser titular na vaga de Griezmann, expulso na estreia.