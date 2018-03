Filipe Luis sofre fratura na fíbula e vira problema para seleção brasileira

O Atlético de Madrid confirmou nesta sexta-feira que os exames realizados pelo lateral-esquerdo Filipe Luís confirmaram que o jogador brasileiro sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda, uma lesão que deverá deixá-lo fora da Copa do Mundo na Rússia.

+ Neymar mostra nova etapa de sua recuperação: 'Começando os treinos'

Filipe Luís se lesionou na última quinta-feira, durante o segundo tempo da vitória do Atlético de Madrid por 5 a 1 sobre o Lokomotiv Moscou, na Rússia, no jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa.

O clube não disse por quanto tempo o defensor vai estar afastado dos gramados, mas lesões semelhantes necessitaram de pelo menos seis semanas de recuperação, tempo que poderá ser ampliado se ele tiver que ser operado.

Na segunda-feira, Filipe Luís foi convocado pelo técnico Tite para os amistosos da seleção brasileira contra a Rússia, em Moscou, em 23 de março, e Alemanha, em Berlim, quatro dias depois. A CBF ainda não anunciou, mas o jogador do Atlético de Madrid deverá ser cortado nas próximas horas.

Esses compromissos serão os últimos da seleção brasileira antes de Tite anunciar a lista de convocados para a Copa do Mundo, sendo que Filipe Luís é visto como concorrente direto e em uma disputa acirrada com Alex Sandro para ser o reserva imediato de Marcelo, considerado o titular absoluto da lateral esquerda. A estreia do Brasil na Rússia será em 17 de junho, diante da Suíça.

Filipe Luís se lesionou quando tentava evitar uma finalização do atacante Eder, do Lokomotiv Moscou, aos 15 minutos do segundo tempo. O lateral até conseguiu fazer o corte, mas foi atingido na perna e precisou deixar o campo em uma maca. O time espanhol se classificou às quartas de final da Liga Europa com um placar agregado de 8 a 1.