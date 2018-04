Filipe Luís sofre grave lesão em vitória do La Coruña

O Deportivo La Coruña conseguiu boa vitória sobre o Athletic Bilbao neste sábado, em casa, por 3 a 1. A partida, no entanto, ficou marcada sobretudo por uma grave contusão sofrida pelo brasileiro Filipe Luís.

Chamado por Dunga em algumas das últimas convocações da seleção, o lateral-esquerdo teve uma séria fratura no tornozelo direito e não deve mais atuar nesta temporada. Assim, ele está praticamente fora da Copa do Mundo da África do Sul.

A contusão ocorreu logo após Filipe Luís marcar o primeiro gol da partida, aos quatro minutos do segundo tempo. O brasileiro caiu de mau jeito após se esticar e tocar a bola para o gol, e não conseguiu mais se levantar. O lance assustou seus demais companheiros, que imediatamente chamaram os médicos. Depois de ser retirado de maca, ele foi levado a um hospital local.

"Ele não mudou apenas este jogo, mas muitos outros", afirmou o técnico do La Coruña, Miguel Angelo Lotina. "Ele tinha muitas esperanças de disputar a Copa do Mundo e agora ficou muito distante dela. Hoje [sábado], não temos motivos para comemorar".

Com a vitória neste sábado, o La Coruña chegou aos 34 pontos e reassumiu a quarta colocação do Campeonato Espanhol. Juca e Alvarez marcaram os outros gols dos mandantes, enquanto Colotto, contra, fez para o Athletic Bilbao.