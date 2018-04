Filipe Luis sofre traumatismo craniano, mas passa bem

MADRI - O lateral-esquerdo Filipe Luis protagonizou um grande susto no empate por 0 a 0 entre Atlético de Madrid e Mallorca. Aos 44 minutos do segundo tempo, o jogador, convocado por Luiz Felipe Scolri para defender a seleção brasileira na Copa das Confederações, levou uma joelhada com Hutton e caiu em campo desacordado. Sangrando, o jogador foi socorrido imediatamente e levado para a Clínica Fremap, de Majadahonda.

Em nota oficial, o Atlético de Madrid divulgou que o jogador "está bem, consciente, orientado e sem dor".

"O diagnóstico é de traumatismo cranioencefálico com ferimentos internos no lado esquerdo do rosto, concretamente na pálpebra, na sobrancelha e no nariz. Os ferimentos foram suturados e curados. Ele está bem, consciente, orientado e sem dores, mas ficará em observação", diz boletim médico divulgado pelo clube espanhol.

A apresentação dos jogadores convocados para a Copa das Confederações acontece na próxima terça-feira. Por enquanto, a previsão é de que o jogador fique no hospital até segunda-feira.

Em seu perfil no Instagram, o lateral postou uma foto e escreveu uma mensagem para acalmar os fãs. "Estou muito bem. Muito obrigado pelas mensagens. Um abraço a todos", escreveu o atleta ao postar uma foto no hospital.