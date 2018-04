Filme de Pelé pode ganhar prêmio Pelé Eterno, o documentário que conta a história do maior jogador de futebol de todos os tempos, será o destaque da cerimônia de abertura do ?Sport Movies & TV?, considerado o ?Oscar? dos filmes esportivos. O evento será realizado entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro, na cidade de Milão, na Itália. O diretor do filme, Aníbal Massaíni, concorre ao prêmio máximo da competição, o ?Guirlande d?Honneur Award 2004?. O ?Sport Movies & TV? é a premiação mais importante do mundo dedicada a filmes com temática esportiva. Reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional, o festival é organizado pela Federação Internacional de Cinema, Televisão e Esportes. No ano passado o ?Guirlande d?Honneur Award? foi entregue ao diretor chinês Zhang Yimou pelo filme Nova Beijing, as Grandes Olimpíadas. Segundo a crítica, Pelé Eterno, tem grandes chances de levar o prêmio maior do festival.