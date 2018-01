Filme sobre Garrincha segue no Chile A segunda parte do filme sobre Garrincha começa a ser gravada nesta quinta-feira, no Estádio Nacional de Santiago, no Chile. A co-produção chilena-brasileira Estrela Solitária, de Milton Alencar, já tem boa parte pronta ? a gravada no Brasil. Ele espera concluí-lo em janeiro, nos 20 anos da morte de Garrincha. A estréia será em março.