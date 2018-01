Filme sobre Pelé concorre ao Oscar Um filme brasileiro que retrata uma história da infância de Pelé é um dos indicados para o Oscar 2001. Uma História de Futebol, do diretor Paulo Machline, concorrerá ao prêmio de melhor curta-metragem do ano. A fita de 21 minutos é um breve passeio pelas lembranças de Aziz Naufal, que costumava jogar futebol em campinhos de várzea de Bauru com um garoto impressionantemente talentoso com uma bola no pé, chamado Edson Arantes. "Ao ouvir esta história, percebi que tinha um material riquíssimo para um curta-metragem", diz Machline. Narrado por Antonio Fagundes, o curta mostra a final de um campeonato fictício de futebol em que Naufal dividiu o gramado com o rapazinho que mais tarde o mundo aprenderia a chamar de Pelé. Leia mais em Arte e Lazer