Fim da invencibilidade não abala Marília A última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro acabou sendo benéfica para o Marília. Mesmo perdendo a invencibilidade para o Mogi Mirim, os outros resultados mantiveram o time do interior paulista na liderança da competição, com 13 pontos ganhos. "Estamos numa situação privilegiada. Mesmo perdendo em Mogi, continuamos em primeiro. Estamos no caminho certo, mantendo sempre a humildade e determinação para assim alcançarmos nossos objetivos. O grupo está consciente disso e mostra bastante profissionalismo", comentou o preparador físico Vair Campos. Para se manter na liderança, o técnico Paulo Comelli tem problemas para escalar o time que enfrenta o Remo-PA no próximo sábado, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília. O zagueiro Andrei recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática. Além dele, o volante Marquinhos Paraná, que vinha atuando como lateral-direito, operou o joelho direito e não deve mais jogar este ano. Claudemir e Rogério Souza brigam pela vaga na lateral, enquanto na defesa o treinador ainda espera a definição do melhor esquema tático a adotar contra os paraenses. Se optar pelo 3-5-2, Adeilson, Romildo e Vladimir estarão em campo. Caso contrário, o terceiro vai para o banco de reservas. No ataque, a novidade deve ser Camanducaia. O ex-jogador do Santos está recuperado da contusão na parte posterior da coxa que o afastou das últimas rodadas e deve reaparecer entre os titulares.