Fim da novela: Carlos Alberto está de volta ao Fluminense A novela do retorno do meia Carlos Alberto terminou com um final feliz para os torcedores do Fluminense. Após uma complicada negociação, o jogador acertou sua transferência do Corinthians para o clube carioca, nesta sexta-feira. A previsão é a de que neste sábado, às 11 horas, ele se apresente na Granja Comary, em Teresópolis, na região serrana, local da pré-temporada da equipe. A palavra final sobre a saída de Carlos Alberto do Corinthians foi dada pelo presidente da MSI, Kia Joorabchian, que liberou o atleta, há três meses inativo, desde que brigou com o técnico corintiano Emerson Leão. Carlos Alberto foi contratado por empréstimo para o Fluminense e assinará contrato pelo período de um ano, mas com a cláusula de que seja liberado caso apareça alguma proposta para atuar no futebol europeu no meio do ano. Em 2000, Carlos Alberto foi revelado nas Laranjeiras e logo foi considerado uma das promessas do futebol brasileiro. Em 2004, aos 19 anos, ele se transferiu para o Porto, de Portugal, onde enfrentou problemas de adaptação e disciplinares. Permaneceu apenas um ano, mas foi campeão da Liga dos Campeões - com direito a gol na decisão, contra o Monaco - e do Mundial Interclubes. Em 2005, Carlos Alberto deixou Portugal para defender o Corinthians. No time paulista, mostrou irregularidade e problemas de disciplina, determinantes para sua saída do clube. Brigou duas vezes com Carlitos Tevez e outra com o auxiliar de preparação física Ricardo Rosa, além de discutir em público com Emerson Leão na derrota contra o Lanús, pela Sul-Americana, seu último jogo pelo time alvinegro.