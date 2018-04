Fim da novela: Corinthians acerta com o meia Edno

Acabou a novela. O meia Edno é o novo reforço do Corinthians para a disputa do Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores de 2010 - o contrato do jogador é de quatro anos. O anuncio foi feito na tarde desta segunda-feira pelo presidente alvinegro, Andrés Sanchez.

O acerto ocorreu após reunião entre Andrés e o presidente da Portuguesa, Manuel da Lupa, em encontro no Clube dos 13, em São Paulo. O jogador, que decidiu não atuar mais na Lusa por não suportar a cobrança da torcida, deve ser apresentado ainda nesta semana.

"Ficou acertado entre os clubes que, caso Edno receba proposta do exterior após a disputa da Libertadores de 2010, as diretorias irão se reunir e analisar a permanência ou não do atleta", explicou o Corinthians em nota.

Edno foi sondado por diversos clubes brasileiros - Palmeiras, São Paulo, Flamengo e Santos. O jogador também tinha uma proposta do CSKA Moscou, da Rússia. Os dirigentes da Portuguesa, no entanto, optaram por repassá-lo ao alvinegro paulista.