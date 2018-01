Fim da novela! Santos anuncia o retorno do atacante Gabriel

Depois de meses de conversa com a Inter de Milão, o Santos conseguiu, enfim, concretizar o retorno de Gabriel a Vila Belmiro. De forma criativa, o clube anunciou o atacante na manhã desta quinta-feira, em vídeo publicado nas redes sociais.

Dispensado pelo Benfica e sem espaço na Inter de Milão, o atacante de 21 anos volta ao clube que o revelou por empréstimo até o final de 2018 e o Santos terá que pagar cerca de 1,7 milhão de euros pela negociação (cerca de R$ 6,6 milhões). A apresentação do jogador está marcada para a próxima segunda-feira, meio-dia.

O anúncio do atacante surpreendeu alguns e foi criativo. Santos e Gabriel lembraram a música "Tá Tranquilo Tá Favorável", do funkeiro MC Bin Laden, santista assumido. O clube perguntou ao jogador no Twitter: "E aí, gabigol! Tá tranquilo?". "Tá Tranquilo, Tá Favorável", respondeu o jogador, indicando o acerto.

Logo depois, a Santos TV publicou um vídeo em que o jogador aparece recebendo a camisa 10 de sua mãe. "Essa camisa eu nunca tirei", disse o jogador no vídeo, que ainda mostra alguns lances dele com a camisa santista.

De volta ao Santos, Gabigol tentará recuperar o futebol que chamou a atenção de todos. Na Inter de Milão, pouco jogou e acumulou brigas com os treinadores, além de ter sido eleito "o pior jogador estrangeiro da temporada". Foi emprestado ao Benfica, de Portugal, mas novamente não vingou e acabou sendo dispensado seis meses antes do fim do contrato.

Sob o comando de Jair Ventura, o atacante vem para ser titular da equipe que está enfraquecida em relação à temporada passada. Sem Lucas Lima e Ricardo Oliveira, Gabriel terá de assumir o protagonismo no Santos e pode atuar centralizado ou pelas pontas, como jogou na primeira passagem.

Na primeira passagem pela Vila Belmiro, que durou de 2013, data de sua estreia, até a metade de 2016, Gabriel marcou 56 gols em 157 partidas. Sua melhor temporada com a camisa santista foi em 2015, quando fez 21 gols e foi eleito revelação do Campeonato Brasileiro daquele ano. Conquistou o Campeonato Paulista em 2015 e 2016, além da medalha de ouro olímpica.