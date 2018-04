Fim de semana esportivo teve títulos, inauguração de estádio e despedida

SÃO PAULO - O fim de semana foi de definição de títulos. No futebol todos os Estaduais chegaram ao fim e os times começam a se preparar para a estreia no Campeonato Brasileiro, no próximo fim de semana. No automobilismo, as ruas de Salvador deram a Rubens Barrichello o primeiro pódio na Stock-Car e no oval de Indianápolis está definido o grid para as 500 milhas, no próximo domingo. Do outro lado do Atlântico, na Itália, o tenista Rafael Nadal atropelou Roger Federer na final do Master Series de Roma.

O 27º título paulista do Corinthians tirou das mãos do Santos de Neymar a possibilidade do inédito tetra na era do profissionalismo. Eliminado da Libertadores, o time do técnico Tite jogou com o regulamento e garantiu a taça ao empatar em 1 a 1 na Vila Belmiro. Após levar um gol de Cícero no primeiro tempo, Danilo igualou logo depois. As jogadores fizeram questão de dedicar a conquista à torcida, que na última quarta-feira reconheceu o esforço da equipe mesmo após a traumática eliminação para o Boca Juniors na quarta-feira.

Além do Corinthians, outro alvinegro comemorou. Apesar da derrota por 2 a 1, o Atlético-MG levou o Campeonato Mineiro em cima do Cruzeiro. Após ter vencido o primeiro jogo por 3 a 0, a equipe de Ronaldinho Gaúcho apenas administrou a vantagem e coube ao camisa 10 marcar o gol do time sensação do futebol brasileiro. Festa no Mineirão para o 42º título do clube.

Quem também perdeu mas saiu campeão foi o Criciúma. O time catarinense havia vencido o Chapecoense por 2 a 0 no jogo de ida da final do Estadual e no domingo perdeu de 1 a 0. Nas soma dos resultados o Tigre levantou a 10ª taça e vai recomeçar o Brasileirão da Série A ainda mais confiante, assim como outros dois clubes. Vitória e Goiás também estão de volta à principal divisão do futebol nacional com títulos estaduais na bagagem.

A conquista do rubro-negro baiano estava praticamente assegurada. Ao golear o rival Bahia por 7 a 3 na Fonte Nova no primeiro jogo, era sabido que apenas uma catástrofe reverteria tamanha vantagem. No Barradão o empate em 1 a 1 apenas confirmou a festa. No Serra Dourada, outro empate: 2 a 2 e festa do Goiás. O time saiu perdendo do Atlético-GO por 2 a 0 e reagiu. O primeiro jogo da decisão tinha sido 0 a 0 e os dois empates deram ao time de melhor campanha a 24ª taça do Estadual.

O Campeonato Cearense consagrou um tricampeão no domingo. Um novo empate em 1 a 1 com o Guarany de Sobral deu o título ao Ceará, que deu a volta olímpica no estádio do Castelão. A festa do fim de semana de decisões nos Estaduais começou no sábado, em Maceió. O CRB perdeu no tempo normal por 1 a 0 para o CSA, porém devolveu a conta nos pênaltis, ao fazer 4 a 3 e ser como campeão. No mesmo dia, o Brasiliense se sagrou campeão do Distrito Federal ao vencer por 3 a 0 o Brasília. A festa teve gol do filho de Romário e marcou a inauguração do Estádio Mané Garrincha, com direito à presença da presidente Dilma Rousseff.

Do outro lado do Atlântico, os Campeonatos italiano, inglês, alemão e português tiveram as últimas rodadas, mas apenas o último ainda não estava com o campeão definido. A briga estava entre Benfica e o Porto, que confirmou o 27º título ao vencer o Paços de Ferreira por 2 a 0 fora de casa. Com isso, as duas grandes forças de Portugal estão classificadas para a Copa dos Campeões e outras vagas também já têm dono. Na Itália, o Milan deixou para trás a Fiorentina e está garantido. Na Inglaterra o Arsenal levou a melhor na disputa com o Tottenham.

Em Paris, o jogo entre PSG e Brest marcou a vitória da equipe campeã francesa por 3 a 1, mas o feito foi ofuscado pela despedida de David Beckham do futebol. O meia inglês de 38 anos chorou ao fazer o último jogo da carreira.

Santa Catarina recebeu pela primeira vez um evento do UFC. Na cidade de Jaraguá do Sul o carioca Vitor Belfort acertou um chute certeiro para nocautear o americano Luke Rockhold e voltar a sonhar com uma luta contra Anderson Silva para a disputa com o cinturão dos pesos médios. No Rio de Janeiro, a etapa brasileira do WCT, de surfe, foi vencida pelo sul-africano Jordy Smith. Porém quem deixa a praia da Barra da Tijuca como líder é o paulista Adriano de Souza, o Mineirinho.

Em Roma, o mundo do tênis viu um novo show do espanhol Rafael Nadal no saibro. Ele não deu chances para o suíço Roger Federer na final do Master Series e ganhou por 6/1 e 6/3. Foi o sétimo título dele na capital italiano e o sexto na temporada.

No automobilismo, a chuva atrapalhou a prova de Salvador, que foi marcada pela emoção e pela novidade. Rubens Barrichello cheogu ao pódio pela primeira vez na categoria, ao chegar em segundo lugar. O vencedor foi Ricardo Maurício, que assumiu a liderança do campeonato. Na Fórmula Indy, o fim de semana serviu para definir o grid de largada das 500 milhas de Indianápolis, que será no próximo domingo. Ed Carpenter foi o mais rápido dos 33 pilotos. O melhor brasileiro é Hélio Castroneves, que vai sair em oitavo para buscar a quarta vitória no GP. Tony Kanaan vai largar em 12º e Bia Figueiredo em 29ª.