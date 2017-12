Fim do 1º tempo: Corinthians 1 x 0 Inter Fim de primeiro tempo no Pacaembu e o Corinthians, por enquanto, vai dando um importante passo rumo ao título brasileiro. O time vence o Internacional por 1 a 0, gol de Tevez aos 37 minutos do primeiro tempo. Para o volante Bruno Octávio, o Corinthians não pode cair na empolgação da torcida e deve manter a concentração na etapa final. ?Falta 45 minutos, temos que jogar com inteligência. Ampliar o placar é melhor, mas se não der vamos nos defender. O Inter é um grande time e temos que respeitar.? Já o atacante Nilmar reclamou do excesso de passes errados da equipe paulista. ?Vamos chegar mais no toque, está muito chutão. O jogo vai ficar mais aberto porque eles têm que sair. Temos que aproveitar?, receitou. Os jogadores do Inter também reclamaram sobre os passes errados. Além disso, reconheceram que o ataque não deu trabalho à defesa corintiana. ?Não estamos chegando, vamos acertar agora?, disse Fernandão. ?Se insistir no jogo aéreo fica difícil fazer gol. Tem que chegar com a bola no chão?, analisou Ricardinho. Elenco rachado? - Na comemoração do gol, os jogadores do Corinthians fizeram questão de mostrar que o elenco continua unido. Imediatamente após Carlitos Tevez empurrar a bola para dentro, Carlos Alberto e Betão, citados como protagonistas da briga com Fábio Costa no vestiário do Anacleto Campanella, na última quarta-feira, correram para abraçar o goleiro.