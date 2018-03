Fim do clássico tem confusão no vestiário da Arena Corinthians

Jogadores do São Paulo discutiram com membros da comissão técnica do Corinthians na saída do jogo após a derrota nos pênaltis na arena em Itaquera, pelas semifinais do Campeonato Paulista. O lateral-direito Militão, o lateral-esquerdo Reinaldo e outros jogadores do São Paulo se desentenderam com o preparador de goleiros alvinegro Mauri Lima.

+ TEMPO REAL - Saiba como foi a partida que classificou o Corinthians

+ Emerson Sheik provoca Aguirre após classificação do Corinthians

As discussões aumentavam de tom, mas rapidamente atletas e membros da comissão técnica foram contidos pelos colegas. Nenhum jogador do São Paulo falou com a imprensa na saída do gramado. Cabisbaixos, eles foram direto para o vestiário depois da eliminação.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar da frustração pela queda na semifinal do Estadual, no terceiro jogo do São Paulo com Diego Aguirre no banco de reservas, a equipe mostrou em campo a postura defendida pelo novo treinador. No entanto, a eliminação abateu os jogadores.

+ Antero Greco - Vida dura a do São Paulo…

"A gente queria a vaga. Esse é o espírito, resgatar esse São Paulo e dar orgulho pro torcedor. Mas não tem como sair de cabeça erguida com derrota, não. Estou chateado", disse o goleiro Sidão.

O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Atlético-PR, em Curitiba, pela quarta fase da Copa do Brasil.