Fim do jejum corintiano faz 25 anos Nos seus 92 anos de existência, o Corinthians já ganhou inúmeros campeonatos, até mesmo o Mundial Interclubes, organizado pela Fifa. Mas o título inesquecível de todos os corintianos completa 25 anos neste domingo. Em 13 de outubro de 1977, Basílio marcava o gol solitário, aos 36 minutos do segundo tempo, que selou a vitória sobre a Ponte Preta e quebrou um tabu de 23 anos sem conquistas do clube. Leia mais no Estadão