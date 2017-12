Fim do jejum deixa Marcinho aliviado Um dos jogadores do Palmeiras mais felizes com a vitória por 3 a 2 sobre o Juventude, quarta-feira, no Estádio Palestra Itália, foi o atacante Marcinho. Ele, que fez o terceiro gol palmeirense, não marcava havia sete jogos. E vinha sendo cobrado pelo técnico Leão. ?Eu precisava muito desse gol?, admitiu Marcinho, que chegou aos 18 gols no Campeonato Brasileiro, três a menos que o artilheiro Robson, do Paysandu. Sonhando com a vaga na Libertadores, o Palmeiras enfrenta a Ponte Preta, domingo, em Campinas. Leão não poderá contar com os volantes Alceu e Marcinho Guerreiro, ambos suspensos. Para piorar, o lateral-esquerdo Michael sentiu uma lesão no tornozelo direito e é dúvida.