Finais da Série B prometem equilíbrio O equilíbrio deve ser a marca da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B, que começará na sexta-feira. O sonho de chegar à elite do futebol nacional em 2006 agora é restrito a apenas oito clubes, definidos na 21ª rodada, realizada no último sábado. Quatro paulistas estão nesta briga. Guarani e Portuguesa querem voltar à Série A, enquanto Santo André e Marília pretendem ficar entre os grandes pela primeira vez. Entre os classificados, três deles sempre estiveram no G-8, grupo da zona de classificação: Santa Cruz, Santo André e Portuguesa. O time pernambucano chegou à liderança com justiça, mesmo tendo um time individualmente simples, mas competente na parte coletiva. O Santo André investiu pesado na temporada porque sonhava ir mais longe na sua estréia na Copa Libertadores, competição em que caiu na primeira fase. Mesmo assim, usou sua base para se firmar na Série B. E a Portuguesa é "um time de 11 jogadores", com elenco pequeno - se tiver sorte, sem suspensões ou contusões, pode surpreender. O Guarani conseguiu a maior reação porque ficou na quinta e sexta rodadas como lanterna e chegou à zona de classificação somente na penúltima rodada. E terminou a fase em terceiro lugar, podendo, pela tradição, surpreender daqui para frente. Já o Marília teve um começo fraco, mas depois se firmou, chegando à segunda fase pelo terceiro ano consecutivo. Forte favorito ao acesso é o Grêmio, principalmente pela força de sua torcida e de sua tradição. Tem tudo para crescer no restante da competição. Com menos chances aparecem Avaí e Náutico, que fizeram campanhas de altos e baixos. As equipes serão divididas em dois grupos de quatro e se enfrentam em turno e returno. Os dois primeiros colocados de cada chave vão disputar o quadrangular, de olho no título de campeão ou vice, que garantirão as duas vagas na primeira divisão.