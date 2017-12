Finais da Série B serão domingo de manhã A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta sexta-feira o calendário dos jogos do returno do quadrangular final da Série B. A novidade será a realização das duas últimas rodadas no domingo de manhã. Assim, depois das partidas de amanhã, as equipes voltam a jogar no próximo sábado (dia 15): Sport x Botafogo (16h) e Palmeiras x Marília (21h40). Nas duas rodadas seguintes, todos jogam domingo, no mesmo horário: 11 horas. Dessa maneira, Botafogo x Marília e Sport x Palmeiras serão realizados dia 23. E a rodada final, que terá Palmeiras x Botafogo e Marília x Sport, acontece no domingo seguinte, dia 30 de novembro. Confira como ficou a tabela de jogos