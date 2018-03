Finais do Paulista serão no Pacaembu Sem estresse e sem discussões - mas também sem maiores opções. Dessa forma, dirigentes de São Caetano e Paulista não perderam muito tempo, na tarde de hoje, para aceitar a proposta da Federação Paulista de Futebol de realizar a final da Série A1 no Pacaembu. Os duelos que definirão o campeão de 2004 estão marcados para os dois próximos domingos - o de Páscoa e o dia 18. A FPF supõe que o Estádio Municipal servirá para atrair público da capital, neutro em relação aos finalistas. Até agora, a média de freqüência, nos jogos de São Caetano e de Paulista, ficou em torno de 2 mil pagantes. O local é central e praticamente fica a meio caminho, tanto de São Caetano do Sul como de Jundiaí (o Jaime Cintra nem poderia ser utilizado, porque foi interditado por três partidas). O Paulista será o mandante do primeiro jogo, por isso seus torcedores poderão ocupar a parte central das arquibancadas. Os fãs do São Caetano ficarão no tobogã. A FPF confirmou carga de ingressos de 39.613 para a partida de domingo. Os bilhetes começam a ser vendidos quarta-feira, em dez pontos e também por internet.