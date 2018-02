Final: cambistas atuam no Morumbi A movimentação de torcedores é pequena na tarde desta sexta-feira nas bilheterias do estádio do Morumbi, na zona sul da cidade, onde no domingo, a partir das 18h05, Corinthians e São Paulo disputam o primeiro jogo das finais do Campeonato Paulista. Muitos cambistas já estão atuando nas imediações do estádio, segundo informações da Rádio Eldorado. Alguns deles dizem que não há mais ingressos à venda. A Federação Paulista de Futebol (FPF), no entanto, garante que a informação é falsa. Até a tarde de hoje só não havia mais ingressos para as arquibancadas localizadas atrás dos gols. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) montou um esquema especial de segurança para o jogo de domingo, quando, a partir das 15 horas, deverá aumentar o fluxo de torcedores pelas estações de Jandira, Carapicuíba e Comendador Sampaio, na Linha B (Júlio Prestes-Itapevi) e Santo André, na Linha D (Barra Funda-Rio Grande da Serra). Nestas estações os seguranças da empresa vão separar as torcidas com destino ao estádio do Morumbi, colocando-as plataformas opostas, para evitar confrontos. Todos os vagões serão acompanhados por seguranças. No retorno dos torcedores o esquema será o mesmo, se concentrando mais na Estação Morumbi. Os ingressos estão à venda em três locais: Morumbi, Pacaembu e Parque São Jorge.