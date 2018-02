Final da Copa da Inglaterra é confirmada para Wembley A final da Copa da Inglaterra desta temporada foi confirmada para o novo estádio de Wembley, em Londres, confirmou a Federação Inglesa de Futebol (FA). O novo estádio de Wembley tem capacidade para 90.000 assentos. O local reabriu no último dia 17, recebendo um amistoso entre Inglaterra e Itália sub-21. A Copa da Inglaterra é o torneio de futebol mais antigo do mundo, disputado desde 1871. A última final da competição em Wembley foi no ano 2000, quando o Chelsea bateu o Aston Villa por 1 a 0. De 2001 a 2006, a decisão foi disputada no Millenium Stadium, em Cardiff, no País de Gales. As semifinais serão disputadas no dia 14 de abril. O Manchester pega o Watford, enquanto Blackburn e Chelsea fazem o segundo confronto.