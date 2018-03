Final da Copa da Uefa reúne brasileiros A final da Copa da Uefa, o segundo torneio de clubes mais importante da Europa, terá um verdadeiro duelo de jogadores brasileiros. De um lado, o CSKA Moscou, de Vágner Love e Daniel Carvalho. E do outro, o Sporting Lisboa, de Rogério, Anderson Polga, Fábio Rochemback e Liedson. Nas semifinais, que tiveram os jogos de volta nesta quinta-feira, os brasileiros tiveram participação decisiva. Depois do empate por 0 a 0 fora de casa, o CSKA recebeu o Parma em Moscou e garantiu sua vaga ao ganhar por 3 a 0, com dois gols de Daniel Carvalho - Berezoutski fez o outro. Já o Sporting, que tinha vencido por 2 a 1 em casa, conseguiu sua vaga no sufoco. Na Holanda, Liedson marcou um gol, mas o time português perdeu para o Alkmaar pelos mesmos 2 a 1. Com isso, a partida foi para a prorrogação. Aí, no tempo extra, houve empate por 1 a 1, graças ao gol de Miguel Garcia marcado para os portugueses aos 17 minutos do segundo tempo. E, como tinha feito mais gols fora de casa, o Sporting saiu com a vaga. O Sporting também deu sorte nessa decisão da Copa do Uefa, contra o CSKA. O local da partida do dia 18 de maio já estava definido antes da competição começar: será justamente no estádio do clube português, o Alvalade, em Lisboa.