Final da Copa do Brasil começa domingo Atendendo pedido dos clubes, a CBF alterou as datas da final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Cruzeiro. Como as duas equipes se enfrentariam neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, a entidade resolveu adiar essa partida para dia 18 e aproveitar a data para fazer o jogo de ida da decisão do torneio nacional. Assim, Cruzeiro e Flamengo jogam no domingo, no Maracanã, pela primeira partida da final da Copa do Brasil. Na quarta-feira, dia 11, fazem a partida de volta, no Mineirão. E, no dia 18, voltam a se enfrentar, também no Maracanã - dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, no confronto anteriormente programado para o dia 8. A mudança facilita a convocação de Carlos Alberto Parreira para a seleção brasileira, que começa a disputa da Copa das Confederações no dia 18, justamente no dia em que estava programada a segunda partida da final da Copa do Brasil. Como os clubes não seriam mais prejudicados com a ausência de seus principais jogadores na decisão do título nacional, Athirson e Júlio César (Flamengo), além de Deivid e Alex (Cruzeiro), devem ser convocados nesta terça-feira.