Final da Copa Estado deve ser adiada O presidente de Santo André, Jairo Livolis, e o responsável pelo futebol do Ituano, o empresário Oliveira Júnior, tentam adiar as finais da Copa Estado de São Paulo. Os dirigentes buscam um acordo com a Federação Paulista de Futebol (FPF) para que, no mês de novembro, possam concentrar suas atenções somente no quadrangular decisivo do Campeonato Brasileiro da Série C. Com isso, os jogos decisivos da competição estadual deverão ser disputados nos dias 9 e 12 ou 12 e 14 de dezembro. Os dois times lutam pelos títulos da duas competições. No Brasileiro, os dois melhores da sexta fase garantem acesso à Série B. Na Copa Estado, o campeão será um dos representantes paulistas na Copa do Brasil do próximo ano. A Copa Estado de São Paulo deste ano contou com a participação de 32 clubes, que foram divididos em quatro grupos regionalizados. Os dois melhores por chave passaram às quartas-de-final. Santo André, Ituano, Marília-B e Comercial disputaram as semifinais. Passadas todas essas fases, o campeão sairá do confronto entre Santo André e Ituano.