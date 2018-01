Final da Copa Interior será amanhã Depois de exatos 92 dias, a Copa Interior finalmente conhecerá seu campeão. Dezesseis equipes divididas em dois grupos começaram a competição e, neste sábado, São Bento e Jaboticabal decidem o título em Sorocaba, no estádio Wálter Ribeiro, às 18 horas, com transmissão ao vivo pela Rede Vida. Na primeira partida da final entre as duas equipes deu empate: 2 a 2. Como fez melhor campanha na fase de classificação, ao São Bento basta apenas um empate para levantar a taça erguida no ano passado pelo Bandeirante, de Birigüi. "Precisamos administrar a vantagem", afirmou o técnico Abelha. Mauro Ramos - No domingo, às 10 horas, terminará outra competição organizada pela Federação Paulista de Futebol com os "excluídos" do Campeonato Brasileiro: a Copa Mauro Ramos de Oliveira. O Ituano pode perder até por quatro gols de diferença do Santo André para ficar com o título. No primeiro jogo, em Itu, os donos da casa venceram por 5 a 0. A decisão acontece no estádio municipal de Mauá, porque o gramado do Bruno José Daniel, em Santo André, passa por reformas.