Final da Copa reúne torcedores do mundo inteiro Final de Copa atrai a atenção do mundo inteiro. Mais de 1 bilhão de pessoas deve acompanhar pela televisão o jogo deste domingo entre Itália e França, a partir das 15 horas (horário de Brasília). Mas poucos têm a chance de ver de perto, dentro do Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha. Com capacidade para 66 mil pessoas, o Estádio Olímpico de Berlim recebeu neste domingo gente de todo o mundo. São brasileiros, ingleses, alemães, mexicanos, australianos, suíços, espanhóis, japoneses e de muitos outros lugares. São torcedores que gostariam de ver suas seleções disputando o título, mas que estão satisfeitos só por poderem participar da festa que é uma final de Copa. Torcedores de dois países, no entanto, têm muito mais em jogo. Franceses e italianos são maioria e transformam o Estádio Olímpico de Berlim num grande mar azul de gente ? afinal, as cores das duas seleções é a mesma: azul. Há um equilíbrio de forças entre torcedores de França e Itália, sem grande vantagem para qualquer um dos lados. Isso reflete bem o que deve acontecer dentro de campo, numa final que não tem favoritos: são dois campeões mundiais brigando pelo título da 18.ª edição da Copa.