Final da Copa SP será filmada por Barreto A movimentação das torcidas de São Paulo e Corinthians no domingo será acompanhada por câmeras especiais: a equipe do produtor Luís Carlos Barreto estará filmando imagens do público, do jogo e do estádio do Pacaembu para o longa de Bruno Barreto, O Casamento de Romeu e Julieta. As cenas serão utilizadas no filme e na campanha publicitária de lançamento, ainda neste ano. O longa se baseia no livro de Mário Prata, Palmeiras - Um Caso de Amor (DBA) e trata da dupla paixão do pai: por sua filha e pelo Palmeiras. O problema está no namorado dela, torcedor fanático do Corinthians, que, por conta da paixão, finge ser palmeirense. Luiz Gustavo interpretará o pai, enquanto o casal será vivido por Luana Piovani e Marco Ricca.