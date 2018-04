Final da Copa SP será na sexta-feira Cruzeiro e Portuguesa garantiram nesta terça-feira um lugar na decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2002. O Cruzeiro derrotou o Grêmio em uma inusitada disputa de pênaltis por 3 a 1, depois de um empate por 3 a 3 no tempo regulamentar, em Suzano. A Portuguesa encontrou mais facilidade. Eliminou a Ponte Preta por 2 a 1, em Barueri, sem precisar apelar para as cobranças. A decisão do título será sexta-feira, na capital paulista. Grêmio e Cruzeiro protagonizaram um jogo tenso - Alex Santos, do time mineiro, e Luiz Fernando, da equipe gaúcha, foram expulsos aos quatro minutos -, em que as duas equipes alternaram o domínio da partida. O time mineiro fez os dois primeiros gols, com Wendell, de pênalti, aos 24 minutos, e Clayton, aos 34. Tudo parecia à favor do Cruzeiro, mas a situação foi revertida em dois minutos, quando Cláudio Pitbull, aos 35, e Messias, aos 37, empataram para o Grêmio No segundo tempo, a equipe mineira assumiu novamente a vantagem no marcador, com um gol de Gedeon aos 18 minutos e foi beneficiada pela expulsão de Leanderson, do time gaúcho, minutos depois. O Grêmio, porém, não desanimou e foi recompensado. Cassel, aos 34, igualou o placar. Na disputa de pênaltis, uma situação inusitada: os três primeiros cobradores do Grêmio - Cassel, Gabriel e Rodrigo - erraram, dando grande vantagem ao Cruzeiro, que marcou com Gedeon e Alemão. Mancuso perdeu a cobrança para o time mineiro, com boa defesa do goleiro Andrei. César marcou para o Grêmio. A classificação veio dos pés de Paraguaio. A Portuguesa garantiu sua classificação derrotando a Ponte em um jogo extremamente equilibrado. Todos os gols saíram no primeiro tempo. O atacante Iotte abriu o placar com um belo gol de cobertura, aos 17 minutos. Bruno, aos 39, ampliou o placar para a Lusa. A Ponte ganhou esperanças quando Júnior marcou um gol contra, aos 41 minutos. A expectativa aumentou quando Ivan, aos 46, colocou a mão na bola - pênalti à favor do time de Campinas. Vaguinho cobrou, mas o goleiro Daniel espalmou. A Ponte ainda pressionou durante todo o segundo tempo, mas a Portuguesa conseguiu segurar o resultado e a classificação.