Final da Copa SP será no Canindé A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, entre Cruzeiro e Portuguesa, foi marcada para acontecer no estádio do Canindé, sexta-feira, às 16 horas. No mesmo dia e local, a partir das 13h30, será realizada a disputa do terceiro lugar, entre Ponte Preta e Grêmio.