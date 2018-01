Final da Copa SP será tira-teima A final da 34ª Copa São Paulo de Juniores vai ser uma espécie de tira-teima entre Palmeiras e Santo André, que jogam no sábado, às 11 horas, no Pacaembu. As duas equipes, que buscam o inédito título da competição, se enfrentaram quatro vezes no Campeonato Paulista de 2002, com uma vitória de cada e dois empates. Todos os quatro jogos entre os dois times registraram muitos gols. O Santo André venceu no primeiro turno: por 4 a 2, em casa. Já o Palmeiras deu o troco no Parque Antártica: 4 a 0. Nas semifinais do campeonato, 2 a 2 no primeiro jogo e 3 a 3 na capital paulista, quando o time palmeirense garantiu a vaga na final por ter feito melhor campanha durante a competição - depois, ainda conquistou o título em cima do Guarani. "Acho que o último empate foi injusto", afirmou o meia Richarlyson, lembrando que o Santo André vencia por 3 a 2 até os 39 minutos do segundo tempo, quando, segundo ele, sofreu um pênalti inexistente. Mas o técnico Rotta não pretende deixar que o clima de revanche atrapalhe seus jogadores. "É claro que precisamos vencer, mas isso independe do que aconteceu no passado." Do lado do Palmeiras, o técnico Karmino Colombini também tem uma preocupação: o excesso de confiança de seus jogadores, principalmente depois da goleada por 7 a 1 sobre a Inter de Limeira na semifinal. "Temos que manter a humildade e determinação, mesmo porque, o Santo André é um time muito forte", afirmou. Susto - O meia-atacante Júlio César, do Palmeiras, foi liberado pelos médicos. Ele estava hospitalizado por sentir tonturas depois da semifinal contra a Inter, por causa de um choque com um adversário. Todos exames foram realizados, mas não foi constatada qualquer tipo de lesão. Por isso, ele permaneceu internado por apenas uma noite. O departamento técnico da Federação Paulista de Futebol confirmou que a entrada no Pacaembu será gratuita. A medida foi justificada pelo fato do estádio abrigar mais de 30 mil torcedores - nas semifinais, no campo do Santo André, que tem metade da capacidade, os ingressos custaram R$ 2,00 e R$ 1,00. A final e a disputa do terceiro lugar (Vasco x Inter de Limeira) serão transmitidas ao vivo por duas emissoras de televisão: Rede Vida e ESPN Brasil.