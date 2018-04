Final da Liga dos Campeões será aos sábados a partir de 2009 A final da Liga dos Campeões será transferida da tradicional data no meio de semana para sábado à noite, anunciou a Uefa nesta sexta-feira. A mudança foi confirmada após reunião do conselho executivo da Uefa em Lucerna, e passa a ter validade a partir da temporada de 2009. O comitê também aprovou as propostas do presidente da Uefa, Michel Platini, para garantir uma maior participação na competição de países de menor tradição no futebol. As novas medidas vão dividir o processo de classificação em duas seções, com 15 times dos principais países lutando por cinco vagas, e os campeões das ligas de outros 40 países da Uefa lutando por outras cinco vagas. Vinte e dois times estarão classificados automaticamente para a fase de grupos da Liga dos Campeões, de acordo com suas posições nas ligas nacionais. (Por Mark Ledsom)