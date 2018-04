Final da Mercosul será dia 24 A Confederação Sul-Americana de Futebol anunciou nesta quarta-feira a nova data da final da Copa Mercosul, entre San Lorenzo e Flamengo. Será no dia 24 de janeiro, em Buenos Aires. Depois de terem empatado por 0 a 0 no jogo de ida, as duas equipes não conseguiram disputar a partida de volta, no dia 19 de dezembro, por causa dos problemas sociais na Argentina.