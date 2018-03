Final da série A2 é adiada pela Federação Paulista de Futebol

O adiamento do julgamento da partida entre Mogi Mirim e Oeste, que garantiu o acesso dos dois times na última rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2, adiou também a final da competição, entre Santo André e Oeste. De acordo com a assessoria de imprensa da Federação Paulista de Futebol, "enquanto a situação não for resolvida no TJD, as finais não serão realizados". Fora da final e também do acesso à elite paulista, os dois times de Sorocaba, Atlético e Sorocaba, entraram com um pedido no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) de anulação do empate sem gols entre Mogi e Oeste, que garantiu o acesso aos dois times. O TJD ouviu algumas testemunhas nessa segunda-feira, 12, e vai realizar outra seção nesta quinta-feira para discutir o caso. Esta não foi a primeira vez que a decisão sofreu um adiamento. A primeira partida entre Santo André e Oeste era para ter sido disputada nesse domingo, porém, em virtude da estréia do Santo André na Série B do Brasileiro, acabou transferida para o sábado, 17, em Itápolis. Agora, com o impasse nos tribunais, está sem data definida. Dono da melhor campanha, o Santo André joga por empates em pontos e no saldo de gols, além de ter o benefício de disputar o segundo jogo em casa. Além dos finalistas garantiram o acesso ao Paulistão 2009 o Mogi Mirim e o Botafogo, de Ribeirão Preto.