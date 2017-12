Final da Sul-Americana será amanhã Cienciano e River Plate decidem nesta sexta-feira, em Cuzco, o título da segunda edição da Copa Sul-Americana. No primeiro duelo, na semana passada, em Buenos Aires, houve empate de 3 a 3. Se o jogo terminar em igualdade no tempo normal, a taça será definida nos pênaltis. A partida está marcada para as 22h10, horário de Brasília, no estádio da Universidad San Agustín, em Arequipa. A possibilidade de conquista inédita empolga a torcida do Cienciano, time sem tradição na América do Sul e que se tornou a grande surpresa da competição, ao eliminar o Santos. Os ingressos estão esgotados e o time local entrará com força máxima. O River poderá contar com Ameli, Tuzzio e Mascherano, ausentes do primeiro jogo.