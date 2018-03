Final do Paranaense será no domingo A transferência do primeiro jogo entre Corinthians e Atlético Paranaense, pela Copa do Brasil, de quarta para quinta-feira, levou ao adiamento por um dia também da primeira partida das finais do Campeonato Paranaense. A decisão foi tomada em reunião realizada na tarde de hoje, na sede da Federação Paranaense de Futebol, entre os diretores do Atlético e do Paraná Clube. O Paraná deve apresentar somente amanhã à federação o local do primeiro jogo, do qual é mandante. Uma reunião na noite de hoje entre a diretoria do clube irá decidir entre os estádios Pinheirão e Couto Pereira. A decisão sobre o juiz ficará a cargo da Comissão de Arbitragem. Enquanto o Atlético quer árbitros de fora do Estado, o Paraná não coloca empecilho para os paranaenses.